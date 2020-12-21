Sakin şehir Halfeti doğalgaza kavuşacak!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile ilçeye ilk kez getirilecek bir hizmete daha kavuşuyor. Güneydoğu'nun incisi Halfeti ilçesi, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile değişim, dönüşüm ve gelişimini sürdürüyor.

Başkan Albayrak ile birlikte önemli hizmetlere imza atılan Halfeti doğalgaza kavuşuyor. Konuyla ilgili Ankara'da temaslarda bulunan Başkan Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş ile görüştü.Başkan Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklama da ''Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş ile görüşme yaptık ; ilçemizi doğal gaza kavuşturmak için çalışmalar başlatıldı. Daha yaşanabilir bir Halfeti için; çok kıymetli Halfetili hemşehrilerimiz için her daim çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.Öte yandan Halfetili vatandaşlar konforlu ısınmayı sağlayan ve hava kirliliğini önleyen Doğalgazın ilçeye kazandırılması konusunda çaba gösteren Başkan Albayrak'a teşekkür ettiler.