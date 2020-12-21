Şanlıurfa’da 382 kişi hakkında işlem yapıldı

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında Şanlıurfa'da rutin olarak sürdürülen denetimler, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günler ide devam etti.

Cumartesi günü 1524 personelden oluşan 532 ekip, işyeri, alan ve izolasyon denetimleri gerçekleştirdi. Bir iş yeri sahibi hakkında kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapılırken, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 26, izolasyon tedbirlerini ihlal eden 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 171 kişi hakkında da idari para cezası uygulandı.

Pazar günü de 1545 personelden oluşan 518 ekiple sürdürülen denetimlerde, 1 iş yeri sahibi, izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 1 kişi, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 35 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 211 kişi hakkında işlem yapıldı.

Koronavirüs pozitif tespiti olan vatandaşlara telefonla destek hizmetleri sunan çağrı merkezi de hafta sonu 2409 çağrı yaparak, 293 hastaya mobil sağlık hizmeti ulaştırdı.

Koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak, salgın riskini en aza indirmek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri belirlenen 382 kişiye toplam 1 milyon 15 bin 570 TL idari para cezası uygulandı.