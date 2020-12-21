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(MPİ) ile işbirliğiyle tamamen yenilenerek çılgın tutarına erişen MPİ 21 Aralık MP TV canlı yayınıyla belli oldu. Bugünkü için üzerinden kupon dolduran ve 90 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye kazananı olmak isteyen şans oyunu severler 21 Aralık MPİ ? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile ile detaylarına buradan erişerek büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 01:13 Son Güncelleme: 22.12.2020 01:13 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!

Haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belli olan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (21 Aralık 2020 Pazartesi) yapılan canlı çekilişle belli oldu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla yenilenen ve çılgın büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunun canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve 90 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı detaylarına bu başlık altından ulaşarak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 ARALIK) - ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA SAYFASI

Milli Piyango Online ile 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 56 - 5 - 4 - 63 - 75 - 66 + 71 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğrı sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!
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