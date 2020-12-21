Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ