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Belediyesinden “Adres Sizden Mama Bizden” etkinliği

Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için “Adres Sizden Mama Bizden” etkinliği düzenledi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:30 ABONE OL
Siirt Belediyesinden “Adres Sizden Mama Bizden” etkinliği

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından "Adres Sizden Mama Bizden" etkinliği kapsamında, Siirt'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın işaret ettiği adrese sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Siirt Belediyesi Haber merkezi, Whatsapp İhbar hattı ve Sosyal Medya üzerinden gelen mama talepleri doğrultusunda kentte sokak hayvanları için mamalar ulaştırılıyor.

Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, pandemi günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başlatılan projeye kısa sürede vatandaşların rağbet gösterdiğini belirtti.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarını belediye olarak ihmal etmemeye çalıştıklarını ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu konuda da adres işaret ederek, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

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Siirt Belediyesinden “Adres Sizden Mama Bizden” etkinliği
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