Şırnak'taki kaçakçılık operasyonu:40 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 14-20 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheli serbest bırkılırken 10 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 10 gram eroin, 7 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 0,21 gram bonzai, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 bin 250 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak akaryakıt, 196 kaçak cep telefonu, ele geçirildi.