Sivas'ta cam serada ilk domates fideleri dikildi

Sivas'taki cam sera tesisine ilk fideler, Vali Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve il protokolü üyeleri tarafından dikildi.

YILDA 2 BİN TON DOMATES ELDE EDİLECEK

Vali Salih Ayhan, seradan yılda 2 bin ton domates elde edileceğini belirterek bu tür tesislerin Sivas'ın geleceğine ve tarımına katma değer katacağını söyledi. Çok yüksek bir teknoloji ve ufuk açan böyle bir tesisin kendisini heyecanlandıran projelerden biri olduğunu ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan; "Her alanda Sivas gelişiyor ama tarım alanında bambaşka bir gelişme var. Sivas'ın tarımda çok iyi bir ivme kazandığını söyleyebilirim. Termali sadece sağlık turizmi açısından değil, görsel ve kültürel amaçla kullanıyoruz. Altınkale travertenleri, Geleneksel çadır alanları, meydan düzenlemeleri, oteller ve şimdi de jeotermal seramız. Burası, bölgeye adeta ayrı bir katma değer kattı. İnşallah ilimiz bu güzelliklerle adından sıkça söz ettirecek." şeklinde konuştu.

"SİVAS TARIM MERKEZİ OLACAK"

Seranın Sivas'a vizyon açacağını dile getiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "İçerisinde bulunduğumuz bu Çermik bölgesi yıllardır şifa dağıtıyordu. Yapılan bu sera projesi ile inşallah Sivas bir önemli bir tarım merkezi olacak" dedi.