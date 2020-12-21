Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın, saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 sokakta bulunan Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.