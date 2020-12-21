Sokağa çıkma yasağında hayvan dövüştürdüler

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir köyde dövüştürülen 4 köpek Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Şehitkamil ilçesinin Arıl mahallesinde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden jandarma ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine yaralanan hayvanları alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 köpeği Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti. Hayvanat Bahçesi'nde tedavi ve bakımları yapılan köpeklere barınağa alındı.

Dün Şehitkamil'in Arıl Mahallesi'nde meydana gelen olaydan sonra jandarma ekipleri suçüstü yakaladıkları 4 kişiye kısıtlamayı ihlalden 12 bin 600, hayvanlara eziyet etmekten de 19 bin 400 TL olmak üzere toplam 32 bin liralık idari para cezası kesmişti.