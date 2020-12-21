Sokak hayvanları unutulmuyor

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı durumdaki hayvanların bakımlarını gerçekleştirirken, ilçe genelindeki belirli noktalara da yem bırakıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ilçe genelindeki 41 noktaya mama bırakan ekipler, su kapları da koyarak onların yanında yer alıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ DA DUYARLI OLSUN"

Vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet eden Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri; "İlçe genelinde belirlediğimiz 41 noktaya mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyoruz." dedi.