SON DAKİKA: Adeta akın var! Tek bir otel odası kalmadı! Yer bulamayanlar da kiralık evleri tüketti...

Bodrum'daki bir otelde Yönetim Kurulu Başkanı olan Zeynel Kılıç ise kısıtlama nedeniyle otelin rezervasyon sayısında artış olduğunu söyleyerek, "Özellikle sahil kesimlerinde ve dağ otellerinde çok ciddi rezervasyon artışları var. Bizim otelimizde Bakanlığın getirdiği kurallar çerçevesinde yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. O yüzde 50'nin şu anda yüzde 60'ını yakalamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde yüzde 50 kapasitenin hepsini doldurmuş olacağız. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Kısıtlamada otelimizde olacak vatandaşlar otelimiz büyük bir alanda olduğu için hem konaklayacaklar, hem de otelin kendi doğal bahçelerinde dolaşıp 4 günü bu şekilde geçirecekler. Eğlence ile ilgili henüz bir genelge yayınlanmadı ama oteller de dahil eğlenceye müsaade edilmiyor. Biz yine akşam yemeklerinde pandemi kurallarına uyuyoruz. İşletmemizde aynı zamanda sağlık turizmi sertifikası da mevcut. Onun kriterleri her hafta denetleniyor. Biz de o kriterleri uyguluyoruz akşam yemeklerimiz müzik eşliğinde verilmekte" şeklinde konuştu.