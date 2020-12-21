Son dakika: Aldattıldığını düşünen adamdan akılalmaz ceza! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

ÇIPLAK GEZDİRDİLER



İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.