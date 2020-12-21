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Son dakika: Aldattıldığını düşünen adamdan akılalmaz ceza! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

Son dakika haberi... ’da aldatıldığını düşünen adamın karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği adama akıl almaz bir ceza verdi. İddiaya göre akrabaları ile adamın evine geldikten sonra önce darp edip ardından çırılçıplak soyduktan sonra mahallede gezdirdiler. Olayı gören polis önce çöp poşeti ile adamı üzerini kapattılar ardından 3 kişiyi de gözaltına aldı. Şahıslar birbirinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakılırken çıplak gezdirilen adam aldatma iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 21.12.2020 21:25 Son Güncelleme: 21.12.2020 21:30 ABONE OL
Son dakika: Aldattıldığını düşünen adamdan akılalmaz ceza! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

ÇIPLAK GEZDİRDİLER

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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Son dakika: Aldattıldığını düşünen adamdan akılalmaz ceza! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler
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