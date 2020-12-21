Son dakika haber: Alman sosyal medya fenomeni manken hastalığından öldü

TATİLDE İKİ GÜÇ BİR ŞEY YEMEDİ

Takipçileriyle sık sık anoreksiya ile mücadelesini paylaşan genç fenomenin tatile birlikte gittiği arkadaşı Vanja Resova, arkadaşının iki gündür bir şey yemediğini söyledi. Yerel medyaya konuşan Reseva,"Gece yarısından kısa bir süre sonra uyandığımda artık nefes almadığını fark ettim. Onu uyandırmaya çalıştım. Uyanmayınca ise yardım almak için resepsiyona gittim. Gerekli müdahale yapıldı ancak, netice alınmadı" dedi.