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Son dakika haberi: Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... 'da, Selda Avcı (23) isimli genç kız, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düşmüş ve hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınmıştı. 32 gün sonra Selda'dan kahreden son dakika haberi geldi. Selda Avcı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:52 Son Güncelleme: 21.12.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi

SELDA AVCI'DAN SON DAKİKA HABERİ: Olay, 19 Kasım'da Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selda Avcı, dengesine kaybederek, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Avcı'nın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Avcı'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

32 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 32 gün sonra bu sabah hayatını kaybetti.

Selda Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden yazar, 20 gün önce bu paylaşımı yapmış...

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Son dakika haberi: Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi
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