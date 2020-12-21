Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Bu akşam başlıyor! O illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Soğukların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışıyla ilgili haberleri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Sıcaklıkların özellikle akşam saatlerinde ciddi şekilde düşeceği ve mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt aranıyor. MGM'den yapılan uyarıya göre doğu illerimizde kuvvetli kar yağışı görülecek. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin yaptığı hava durumu tahminleri ile vatandaşları uyardı. Yılın son ayı olan Aralık'a girmemiz ile birlikte sıcaklık değerlerinde ciddi düşüşler yaşanmaya başlarken kar yağışı için saat verildi. İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya, Kırşehir, Sivas ve Şanlıurfa çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün akşam saatlerinden itibaren 22 Aralık Salı günü gece saatlerine kadar bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan, 23 Aralık Çarşamba günü ise bölgenin doğusunda Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği, ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19