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Son dakika haberi: Sokakta terör estirdi, polisler gelince bayıldı

'da akraba 2 aile arasında çıkan kavgada dehşet dolu dakikalar yaşandı. Motosiklet hırsızlığı nedeniyle taş ve sopa ile av tüfeğinin kullanıldığı kavga çıktı. Son dakika haberine göre kavgada av tüfeğiyle rastgele ateş açan H.K., emniyete götürüleceği sırada baygınlık geçirdi. Kısa sürede kendine gelen şahıs ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:07 Son Güncelleme: 21.12.2020 13:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Sokakta terör estirdi, polisler gelince bayıldı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K.'nin evine ziyarete gelen arkadaşının motosikleti, akrabası olan M.K. tarafından çalındı. İkili arasında çıkan kavgaya 2 tarafın aileleri de karıştı.

Taşlı sopalı kavga sırasında H.K. evdeki av tüfeğini alıp, sokağa çıktı ve rastgele ateş etti. Silah sesleri üzerine mahalleli, 112 Acil Çağlı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan H.K.'yi ikna edip, gözaltına aldı.

H.K., polis aracına götürüldüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. H.K., kendine gelmesinin ardından polis merkezine götürüldü.



Mahallede önlem alan polis, maskesiz dolaşanlara da ceza uyguladı.

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Son dakika haberi: Sokakta terör estirdi, polisler gelince bayıldı
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