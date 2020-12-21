Son dakika haberi: Sokakta terör estirdi, polisler gelince bayıldı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K.'nin evine ziyarete gelen arkadaşının motosikleti, akrabası olan M.K. tarafından çalındı. İkili arasında çıkan kavgaya 2 tarafın aileleri de karıştı.