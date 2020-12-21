Son dakika | Polis otosuyla tur atıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı! İranlı fenomenle ilgili yeni gelişme

Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek. Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.

Lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı | Video