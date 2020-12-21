Son dakika: Şoke eden silah savunması! "Adana Demirspor taraftarıyız, maç günlerinde sıkıyoruz"

Adana'da uyuşturucu madde bulundurdukları iddiasıyla polisin dur ihtarına pompalı tüfekleri göstererek kaçan 4 kişi nefes kesen operasyon sonucu yakalandı.
"ADANA DEMİRSPOR TARAFTARIYIZ MAÇ GÜNLERİ HAVAYA SIKIYORUZ"
Olayda 2 pompalı tüfek ile bir kamyonun far kısmına saklanmış 587 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını silahları da Adana Demirspor maçı olduğunda havaya sıktıklarını iddia ettiler.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşan polis harekete geçti. Sokakta arama yapan polislerle karşılaşan şüpheliler, kaçarak bir evin damına çıktı. Arkalarından gelen polislere yakalanacağını anlayan şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri doğrulttu.
Bunun üzerine polisin, havaya açtığı uyarı ateşiyle damdan atlayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Hünkar A. (20), Kutbettin B. (20) ile Çağlayan G. (20) atladıkları avluda yakalandı,
Mustafa Ç. (38) ise damda etkisiz hale getirildi. Damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirdi.
ASKER KAÇAĞI OLDUĞUMUZ İÇİN YAKALANMAK İSTEMEDİK
Uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını ileri süren şüphelilerden Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G., asker kaçağı oldukları için polise yakalanmak istemediklerini belirttiler.
"ÇAY İÇMEYE GELDİK, BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI"
Bulunan pompalı tüfeği de Adana Demirspor taraftarı olduklarını maçlarda ateş etmek için bulundurduklarını iddia ettiler. Şüphelilerden Mustafa Ç. ise "Çay içmeye geldik. Başımıza gelenlere bakın" diyerek kendisini savundu. Şüpheliler polis merkezine götürüldü.