Son dakika: Şoke eden silah savunması! "Adana Demirspor taraftarıyız, maç günlerinde sıkıyoruz"

Mustafa Ç. (38) ise damda etkisiz hale getirildi. Damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirdi.