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Son dakika: Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye tekrar gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:26 Son Güncelleme: 21.12.2020 08:24 ABONE OL
Son dakika: Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

Aksu, bu akşam da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için işlem yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı | Video

Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, Gece Kartalları diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında denetim yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi.

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi. Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi | Video

Son dakika: 'Eniştemin numarasını gönderin, teşkilatın numarasını gönderin' sözleri ile gündem olmuştu! O kuryeye şok...

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Son dakika: Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı
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