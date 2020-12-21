Su 'Alarm' veriyor! Yeni yılda yeni 'Kuraklık Eylem Planı'

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği etkisiyle yaşanan kuraklık, şiddetini günden güne artırıyor. Görülen yağış oranlarındaki düşüşle hissedilen kuraklığın süresi daha da uzadı. Son meteorolojik veriler ve yakın gelecek tahminleri alarm veriyor.

YENİ YILDA YENİ EYLEM PLANI

Türkiye, 2021 için su politikalarında yeni hedefler belirledi. Yeni yılda yeni "Kuraklık Eylem Planı" hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye girecek plana göre; yeraltı barajları, su depolama alanları ve yeraltı damlama sulama gibi uygulamalar olacak. Belediyelerdeki kaçak su oranlarının azaltılması ve toplumda su tasarrufuna dönük farkındalığın artmasını sağlayacak kampanyalar öngörülüyor. Kuraklığın açlığa dönüşmemesi için en önemli hamlelerden biri de tarıma yönelik depolanan su alanlarının artırılması olacak. Son 5 yıldır Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı işleten Türkiye, 2023'e kadar 150 yeraltı barajı yapmayı hedefliyor. Suyu en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan bakanlık da iklim krizine karşı büyükşehirlerde pilot uygulamayla yağmur suyu hasadı ve evsel atık su için çalışıyor.

BİTKİ DESTEK ÜNİTELERİ

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü(OGM) ise geçen gün somut bir adım attı. Kurak ve yarı kurak alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarını arttıran OGM'nin kuraklıkla mücadelede geliştirdiği son uygulama, "yavaş salınım su sistemi" oldu.

OGM'nin Düzce Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğü "İç Anadolu Kurak Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Su Uygulamasının Fidan Tutma ve Büyüme Başarısına Etkisi Uygulama Projesi" sayesinde kurak alanlarda gece-gündüz sıcaklık farkı tolere edilerek, toprak sıcaklığı dengede tutulacak.

Bu kapsamda ilk uygulama, Konya Karapınar'da gerçekleşti. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 3,7 hektarlık tarlada kızılçam, badem, akasya, zerdali gibi 13 farklı türde 4 bin 500 fidan dikildi. Tarlaya kurulan bitki destek üniteleriyle toprakta güneşten kaynaklı su kaybı önleniyor. Fidanların su ihtiyacını düzenli olarak sağlanıyor.