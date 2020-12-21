Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Su 'Alarm' veriyor! Yeni yılda yeni 'Kuraklık Eylem Planı'

Su 'Alarm' veriyor! Yeni yılda yeni 'Kuraklık Eylem Planı'

Dünyada hızla çölleşen 110 ülkede 1.4 milyar insanı tehdit eden kuraklık, küresel iklim değişikliğinden etkilenen ’de de şiddetini arttırıyor. Son dönemde yağışlar mevsim normallerinin altında, kuraklık süreleri de rekor düzeye çıktı. Türkiye, 2021’de hayata geçireceği “Kuraklık Eylem Planı”yla su krizi ve kuraklıkla mücadelede seferberlik başlatacak. Gelinen son durumda zirai işleyişte yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir adım atarak “Bitki destek üniteleri” uygulamasını kullanmaya başladı. Yavaş salınan su sistemiyle kurak alanların yeşile kavuşması hedefleniyor.

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Giriş Tarihi: 21.12.2020 16:26 ABONE OL
Su 'Alarm' veriyor! Yeni yılda yeni 'Kuraklık Eylem Planı'

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği etkisiyle yaşanan kuraklık, şiddetini günden güne artırıyor. Görülen yağış oranlarındaki düşüşle hissedilen kuraklığın süresi daha da uzadı. Son meteorolojik veriler ve yakın gelecek tahminleri alarm veriyor.

YENİ YILDA YENİ EYLEM PLANI

Türkiye, 2021 için su politikalarında yeni hedefler belirledi. Yeni yılda yeni "Kuraklık Eylem Planı" hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devreye girecek plana göre; yeraltı barajları, su depolama alanları ve yeraltı damlama sulama gibi uygulamalar olacak. Belediyelerdeki kaçak su oranlarının azaltılması ve toplumda su tasarrufuna dönük farkındalığın artmasını sağlayacak kampanyalar öngörülüyor. Kuraklığın açlığa dönüşmemesi için en önemli hamlelerden biri de tarıma yönelik depolanan su alanlarının artırılması olacak. Son 5 yıldır Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı işleten Türkiye, 2023'e kadar 150 yeraltı barajı yapmayı hedefliyor. Suyu en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan bakanlık da iklim krizine karşı büyükşehirlerde pilot uygulamayla yağmur suyu hasadı ve evsel atık su için çalışıyor.

BİTKİ DESTEK ÜNİTELERİ

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü(OGM) ise geçen gün somut bir adım attı. Kurak ve yarı kurak alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarını arttıran OGM'nin kuraklıkla mücadelede geliştirdiği son uygulama, "yavaş salınım su sistemi" oldu.

OGM'nin Düzce Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğü "İç Anadolu Kurak Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Su Uygulamasının Fidan Tutma ve Büyüme Başarısına Etkisi Uygulama Projesi" sayesinde kurak alanlarda gece-gündüz sıcaklık farkı tolere edilerek, toprak sıcaklığı dengede tutulacak.

Bu kapsamda ilk uygulama, Konya Karapınar'da gerçekleşti. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 3,7 hektarlık tarlada kızılçam, badem, akasya, zerdali gibi 13 farklı türde 4 bin 500 fidan dikildi. Tarlaya kurulan bitki destek üniteleriyle toprakta güneşten kaynaklı su kaybı önleniyor. Fidanların su ihtiyacını düzenli olarak sağlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Su 'Alarm' veriyor! Yeni yılda yeni 'Kuraklık Eylem Planı'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA