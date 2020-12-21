Suç makinesi yakalandı!

Adana'da çeşitli suçlarda hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan 26 yaşındaki Ali D., önce bir çiftlik evine düzenlenen baskında bekçilerin silahla etkisiz hale getirilip, 2 traktör ve bir ton zirai ilaç çalınması olayına, sonra da bir kişinin parası için kaçırılmasına yardım etti. Polis, aylar süren takip sonucu Ali D. ve suç ortağı Nurettin A.'yı kıskıvrak yakaladı.

SENİ ÖLDÜRÜRÜZ

İlk olay, 3 Aralık'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Yakup A., arkadaşları Muhammet K. (19), Umut A. (19) ve Ferhat A. (22) ile plan yapıp, Ahmet Aydın'ı kaçırıp bir portakal bahçesine götürdü. Yakup A., Aydın'a "Cezaevindeki arkadaşlarımızın paraya ihtiyacı var. Sende de nereden geldiği belli olmayan yüklü miktarda para varmış. Bize 15 bin lira vereceksin. Yoksa seni burada öldürürüz" dedi.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Aydın, "Evde para yok ama altınım var. Eğer beni eve götürürseniz, size altınları veririm" dedi. Bunun üzerine Umut A. ve Muhammet K., Ahmet Aydın'ı yanlarına alıp, otomobille evin yolunu tuttu. Aydın, eve geldiğinde babası Zeynel Aydın (56) durumdan şüphelendi. Baba Aydın, durumu polise bildirip yardım istedi. Önce Umut A. ve Muhammet K., sonra da Ferhat A. ve Yakup A. kıskıvrak yakalandı. 4 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Polis, Ali D. ve Nurettin A.'nın da Ahmet Aydın'ın kaçırılması olayına karıştığını tespit edince her iki şüpheliyi de saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Ali D.'nin, daha önce işlediği çeşitli suçlar nedeniyle tutuksuz yargılandığı davalarda 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ancak teslim olmak yerine kaçtığı ortaya çıktı. Ali D.'nin bir süre önce Yüreğir ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir çiftlik evindeki bekçilerin silahlı etkisiz hale getirilip, elleri bağlandıktan sonra 2 traktör ve bir ton zirai ilaç çalınması olayına da karıştığı tespit edildi. Ali D. ve suç ortağı Nurettin A., tutuklandı.