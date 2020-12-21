Tarlaya uçtular, ortadan kayboldular

Bursa'da şarampolden uçarak zeytin tarlasına girmiş bir araç ihbarı alan ekipler, kaza yapan hafif ticari aracı bularak inceleme yaptı. Araç içinde kimseyi bulmayan ekipler, olası yaralıları çevrede aradı ancak kimseye ulaşamadı.

İznik ilçesinde sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden çiftçiler, çevre yolunda şarampolden zeytinliğe uçmuş bir araç görünce durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler zeytinliğe uçmuş ticari kasalı araçta inceleme yaptı. Araçta kimsenin olmadığını gören ekipler, olası bir yaralı vakasına karşı kaza bölgesinde bir süre arama çalışması gerçekleştirdi ancak kimse bulunamadı. Aracın gece geç saatlerde şarampolden zeytin tarlasına uçtuğunu ve şahsın veya şahısların aracı terk ettikleri belirlendi. Plaka sorgulamasında aracın S.T'ye ait olduğunu tespit eden ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.