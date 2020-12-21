Tavukları üşümesin diye kazak ördü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam'ın hayvan sevgisi sınırları zorladı. Yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini ifade eden Akçam, elinde ördüğü kazakları dikiş makinasında tamamladıktan sonra tavuklara giydirdi.

Kümesteki yaklaşık 15 tavuğu için he gün bir kazak öreceğini söyleyen Akçam, "Tavuklarım benim gözümde kıymetlidir. Tavuklarımız üşümesin diye onlara kazak ördüm. Yumurtanı koli fiyatı 25 liraya yükseldi. Tavukları nazlıyorum günlük kuzluyorlar. Hayvanların tamamını severim. Tavuklarımın hepsine örüp giydireceğim kazakları" diye konuştu.