Tunceli’de yaban keçisi popülasyonu azalıyor!

Koruma altında bulunan dağ keçilerini çekmek için kente gelen doğa fotoğrafçıları, keçi popülasyonunun önceki yıllara göre azaldığını söylüyor. 15 yıldır doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyleyen Ayhan Özdemir, popülasyonun azalmasında en önemli etkenin avcılar olduğunu belirtiyor.

Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan dağ keçilerini çekmek için Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden de fotoğrafçılar kente geliyor. Onlardan biri de Erzincan'dan dağ keçileri çekmek için gelen doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir. 15 yıldan bu yana doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyleyen Özdemir, "Bu coğrafyaya çoğu zaman gelip gidiyorum. Fakat son 5 yıldır geldiğimde gördüğüm tek şey yaban hayvanlarının gitgide azaldığı. Doğaya müdahale gitgide fazlalaşıyor. Özellikle avcıların bu konudaki müdahaleleri yüzünden ciddi anlamda bir popülasyon azalması var. Buna üzülüyoruz. Geldiğimizde umduğumuzu bulamıyoruz" dedi. Yaban hayatının korunması gerektiğine vurgu yapan Özdemir, "Bunlar doğamızın incileri. Bu bölgede kutsal sayılan canlılar. Lütfen bunlara daha hassas davranıp gereken ilgili gösterelim" diye konuştu.