Tut ilçesinin ünlü meyvesi ‘dut’ coğrafi işareti aldı

Adıyaman'ın ilçelerinden Tut Kaymakamlığının Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğu başvuru sonucunda ilçenin ünlü meyvesi olan Dut coğrafi işarete kavuştu.

Tut Kaymakamlığı ve Tut İlçe Tarım Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun süreçleri tamamlanarak tescillendi.

Alınan coğrafi işaretle ilgili açıklama yapan Tut Kaymakamı Muhammet Tugay; "Yeşillikler beldesi, adını dut meyvesinden alan ilçemizin vazgeçilmez meyvesi olan dut coğrafi işaretli olan bir ürün konumuna geldi. Mayıs ve haziran aylarında hasadı yapıldıktan sonra organik bir şekilde belirli işlemlere tabi tutulan meyvemizin kuru dut ve dut pekmezi elde edilmektedir. İlçemizde bir tanesi bile değerlendirilen ürünümüz için ilçe tarım müdürlüğümüz tarafından 18 Ağustos 2019 yapılan başvurumuz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla dut meyvemizin Coğrafi işareti tescillenmiştir. İlçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

MAHREÇ İŞARETİ

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere "mahreç işareti" denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.