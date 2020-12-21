Tuzla’da 2020’de 110 bin ton evsel atık toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı 'Sıfır Atık' projesinde çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi 2020 yılı içerisinde 110 bin ton evsel atık topladı. Karbon ayak izini küçültmek, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek ve atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması yaptığı çalışmalarda 2020'de tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. 363 ton bayat ekmek, 22 bin 464 ton moloz, koltuk ve dolap, 8 bin ton ambalaj atık, 3 ton elektronik atık, 163 ton tekstil atığı, 1 ton 157 kg atık pil, 180 bin litre bitkisel atık yağ, 8 bin 120 ton atık dal ve 110 bin ton evsel atık topladı.

BAYAT EKMEKLER BARINAKLARA GÖTÜRÜLÜYOR



Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm sitelerde ve ilçenin çeşitli noktalarına konulan bayat ekmek kutuları ile vatandaşlar evlerinde bayatlayan ekmekleri kutulara bırakıyor. Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekipler her gün bayat ekmek kutularından alarak, topladıkları ekmekleri, barınaklara ve besicilik ile uğraşan vatandaşlara ulaştırıyor. Tuzla Belediyesi 2020 yılında yaptığı çalışmalar ile toplam 363 ton bayat ekmeği çöp olmaktan kurtardı.





HER GÜN MOLOZ, KOLTUK VE DOLAP ATIKLARI TOPLANIYOR



Tuzla'da tadilat ve inşaat sırasında ortaya çıkan moloz atıklar ile birlikte koltuk ve dolap atıkları da Tuzla Belediyesi tarafından toplanıyor. Vatandaşların Tuzla Belediyesi'ne bildirdiği talepler ile birlikte ekiplerin çalışmalar sırasında denk geldiği atıkları topluyor. 2020 yılı içerisinde toplam 22 bin 464 ton moloz, koltuk ve dolabı geri kazandırarak ekonomiye katkı sağladı.





8 BİN 120 TON ATIK DAL TOPLANDI



Tuzla ilçe sınırları içerisinde hem belediyenin hem de vatandaşların yaptığı budama çalışmaları ve doğal yollarla yaşanan kırılmalar neticesinde ortaya çıkan atık dallar, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından toplanıyor. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 8 bin 120 ton atık dal toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.





AMBALAJ ATIKLAR YENİDEN KULLANILABİLİR DURUMA GETİRİLİYOR



Tuzla'da plastik, metal, kâğıt, karton, kompozit, cam şişe gibi ambalaj atıkları düzenli olarak toplanıyor. İlçe genelinde konuşlandırılan atık konteynerleri ile 2020 yılı içerisinde 8 bin ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan ambalaj atıkları geri dönüşüm süreci sonunda yeniden kullanılabilir duruma getiriliyor.





ATIK YAĞLAR ÇEVRECİ BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜYOR



Kullanılma sonucu atık olan yağların doğaya karışmaması ve zarar vermemesi için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen 'Evlerden Atık Toplama' projesi ile vatandaşların evlerine gidilerek atık yağlar toplanıyor. Toplanan atık yağlar, Lisanslı Geri Kazanım Tesisi'nde kimyasal işlemlerden geçerek biyodizele dönüştürülüyor. Tuzla Belediyesi 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 180 bin litre bitkisel atık yağ topladı.



BİN 157 KG ATIK PİL, 3 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI



Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekipler periyodik olarak yaptığı toplama çalışmaları ile elektronik atıkları toplamaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 3 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı. Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan belirli noktalarda oluşturulan pil toplama alanları ile bin 157 kg atık pil dönüşüme kazandırıldı.



TEKSTİL ATIKLARI İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA ULAŞTIRILIYOR



Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan Tekstil Atık Kumbaraları'na atılan tekstil atıkları ekipler tarafından toplanarak ayrıştırılıyor. Kullanabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. 2020 yılı içerisinde toplam 162 bin 327 kg tekstil atık toplandı.