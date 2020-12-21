Üniversite mezunu işsiz evlada nafaka kararı

Yargıtay, üniversite mezunu işsiz gence babasından bağlanan yardım nafakasını kaldıran yerel mahkeme kararını bozdu. Kurul, üniversite mezunu işsiz gencin, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursuna gitmesini eğitiminin devam etmesi kabul edip babanın yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmesinin zorunluluk olduğuna karar verdi. Ankara'da bir baba, 25 yaşındaki üniversite mezunu işsiz kızı için bağlanan yardım nafakasının kaldırılması için dava açtı. Kızının Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Haziran 2013'te mezun olduğunu, eğitimini tamamlaması ve yaşamını idame ettirecek olanaklara sahip olması nedeniyle yardımına ihtiyacı kalmadığını ileri süren baba, yardım nafakasının kızının 25 yaşını doldurduğu 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla kaldırılmasını istedi. Davalı kız ise iş bulamadığını, halen KPSS kursuna devam ettiğini, bu nedenle babasının yardımına ihtiyacı olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.Ankara 4. Aile Mahkemesi, davayı kabul etti ve davanın açıldığı 10 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere yardım nafakasını kaldırdı. Mahkeme, kızın bitirdiği okul ve mesleği itibarıyla iş bulma ve çalışma imkânına sahip bulunduğuna hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, "Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. Çocuğun üniversiteden mezun olması başlı başına eğitim hayatının sona erdiği anlamına gelmez. Çocuğun iş bulabilmek için yabancı dil kursu, KPSS kursu gibi faaliyetlere katılması gerekli olup, bu gibi faaliyetlerin eğitimin devamı olarak kabul edilmesi zorunluluktur" ifadelerini kullandı.