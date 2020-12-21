Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ünlü profesörün oğlu koronavirüse yenik düştü

Ünlü profesörün oğlu koronavirüse yenik düştü

Türkiye'nin önde gelen çocuk kardiyologlarından olan Prof. Dr. Nazmi Narin, oğlu Mehmet Emre Narin'i koronavirüse kurban verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 03:52 Son Güncelleme: 22.12.2020 04:02 ABONE OL
Ünlü profesörün oğlu koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin önde gelen çocuk kardiyologlarından olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru Prof. Dr. Nazmi Narin, evladını koronavirüse kurban verdi.

Nazmi Narin'in İzmir'de yaşayan ve kovid testi pozitif çıkan oğlu Mehmet Emre Narin'in, durumunun ağırlaşması üzerine bir süre önce hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan Mehmet Emre Narin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir dönem Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeliği de yapan Prof. Dr. Nazmi Narin, Erciyes Üniversitesi Rektör adayı da olmuştu.

Oğlunu koronavirüse kurban veren Nazmi Narin'e meslektaşları sosyal medyada taziyelerini iletti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü profesörün oğlu koronavirüse yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA