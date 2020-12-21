Ünlü profesörün oğlu koronavirüse yenik düştü

Türkiye'nin önde gelen çocuk kardiyologlarından olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru Prof. Dr. Nazmi Narin, evladını koronavirüse kurban verdi.Nazmi Narin'in İzmir'de yaşayan ve kovid testi pozitif çıkan oğlu Mehmet Emre Narin'in, durumunun ağırlaşması üzerine bir süre önce hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan Mehmet Emre Narin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Bir dönem Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeliği de yapan Prof. Dr. Nazmi Narin, Erciyes Üniversitesi Rektör adayı da olmuştu.Oğlunu koronavirüse kurban veren Nazmi Narin'e meslektaşları sosyal medyada taziyelerini iletti.