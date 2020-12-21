Uzman uyardı: Belirtilere karşı uyanık olmamız lazım

Şanlıurfalı İç Hastalıkları Uzmanı Mehmet Fatih Aksoy, koronavirüs ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Belirtilere karşı uyanık olmamız lazım" dedi.



Koronavirüs salgınının ülkemizde devam etmesi ve vaka sayılarında yaşanan artış ile ölümler dikkat çekiyor. Koronavirüs salgınında yaşanan artış ile birlikte kısıtlamalarda hala devam etmekte.



Şanlıurfalı İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Fatih Aksoy'da covid-19 ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulunan Aksoy, 'nefes darlığı ve öksürük' belirtilerine karşı uyanık olmak gerektiğine dikkat çekti.





"BELİRTİLERE KARŞI UYANIK OLMAMIZ LAZIM"



Doktor Aksoy paylaşımında; "Sosyal medya yakınlarını kaybedenlerin ölüm haberleriyle dolu bir can dahi kaybedecek tahammülümüz kalmadı. Lütfen uyarılara uyalım... Artık virüs akciğerleri tamamen kaplayınca inanın çokta yapacak bir şey kalmıyor! Nefes Darlığı- Öksürük Bu iki belirtiye karşı çok uyanık olmak lazım, kendi kliniğimizde yerimiz oldukça bu hastaları yatırıyoruz. Son alınan Covid-19 tedbirlerine bakılarak, hastanelere başvuru sayılarında ciddi anlamda düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yanlış algı sonucu hastalığın daha ağır seyredeceği korkusuyla psikolojik olarak insanlar ya hastalığını gizliyor ya da hastaneye geç başvurabiliyorlar.