Yangında 9 kişi dumandan etkilendi,bir tavşan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Özkaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta bulanan 7 katlı apartmanın en üst katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinleri tarafından itfaiye ve polise haber verildi.Olay yerine gelenTrabzon büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Melisa S. ve aynı katta bulunan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.Hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yangının çıktığı dairenin kullanılamaz hale geldiği olayda evde bulunan bir tavşan da telef olduğu öğrenildi.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.