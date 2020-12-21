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Yangında 9 kişi dumandan etkilendi,bir tavşan telef oldu

'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki dairede  çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi,  yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Ayrıca   esnasında evde bulunan tavşan telef oldu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 21.12.2020 20:16 ABONE OL
Yangında 9 kişi dumandan etkilendi,bir tavşan telef oldu
Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Özkaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta bulanan 7 katlı apartmanın en üst katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinleri tarafından itfaiye ve polise haber verildi.Olay yerine gelenTrabzon büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Melisa S. ve aynı katta bulunan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.Hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yangının çıktığı dairenin kullanılamaz hale geldiği olayda evde bulunan bir tavşan da telef olduğu öğrenildi.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yangında 9 kişi dumandan etkilendi,bir tavşan telef oldu
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