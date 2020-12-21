‘Yanlış bilgiler aşı alımını etkileyebilir’

Kovid-19 aşılarının güvenliği ve etkinliğine ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtladı. DSÖ, "Aşıyla ilgili bugünlerde bazı yanlış bilgiler yayılıyor ve bu da aşıların alımını etkileyebilir" ifadelerini kullandı. DSÖ'nün SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:Dünyada 210'dan fazla aşı geliştirme aşamasında ve bunlardan 13'ü 3. faz denemelerinde bulunuyor. Ne kadar çok aşı geliştirirsek o kadar çok başarı için fırsatımız olur. Güvenli ve etkili bir Kovid- 19 aşısının geliştirilmesi için güçlü bir sisteme sahibiz. Bazı aşıların son aşamadaki denemelerinde kasımda ilk sonuçları görmeye başladık. Düzenleyici kurumlar verileri dikkate almaya başladı ve acil kullanım yetkisi verdi. Haberler cesaret verici ancak yine de etkinlik ve güvenlik verilerini toplamaya devam etmemiz gerekiyor.Aşıyla ilgili bugünlerde bazı yanlış bilgiler yayılıyor ve bu da aşıların alımını etkileyebilir. Aşılara genel olarak karşı çıkanlar için aşının kabul edilmesi veya reddedilmesi aşının algılandığı güvenlik ölçütüne bağlı. Aşılara karşı çıkanların fikrini değiştirmesi zor ama bu pandeminin nasıl gelişeceğine de bağlı. Herhangi bir Kovid aşısının başarısı, halkın güvenine bağlı olacaktır.Bazı insanlar sürecin hızı nedeniyle aşının güvenliği ve etkinliği konusunda endişeli. İnsanların aşıyı kabul etmeye isteksiz veya motive olmadıklarını anlamak için devletlerle çalışıyoruz. Güvenli ve etkili bir aşı konusunda ve özellikle de bu aşı normal hayata geri dönülebileceği anlamına gelirse aşılanmaya insanların sıcak bakacağını düşünüyoruz.