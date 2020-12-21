Yasakları hiçe sayıp eğlendiler cezayı yediler

Mersin'de pandemi kurallarını ihlal ederek restoranda içki içerek eğlenen 20 kişiye 63 bin 600 TL ceza kesildi.

Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde, pandemi döneminde içeriye müşteri alan restorana vatandaş gibi giren Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeride içki içip eğlenen 20 kişiye 63 bin 600 TL ceza kesti.

Restoranın kapılarını kilitleyerek içeriye müşteri aldığını belirleyen polis ekipleri, müşteri gibi davranarak iş yerine girdi. Mekanda konsomatris olduğu, 18 yaşından küçük çocuk işçinin çalıştığı, 20 kişinin masalarda alkollü içki içerek eğlendikleri, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı, maske kullanılmadığı, tütün mamullerinin kullanıldığı tespit edildi.

Restaurantta bulunan 20 kişiye 63 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri de mühürlendi.