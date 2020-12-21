Yazı ayrı, kışı ayrı güzel!

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da muhteşem görüntüsüyle turistlerin akınına uğruyor.



Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, beyaz gelinliğini giydi. Yazı ayrı, kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Krater Gölü'nün kış güzelliği herkesi hayran bırakırken, yerli ve yabancı turistlerinde uğrak noktası oldu.





NEMRUT BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ



Yazın her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Nemrut'ta yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Yağan karla birlikte tamamen beyaza bürünen Nemrut, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da seyrine doyumsuz manzarayı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.