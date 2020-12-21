Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ayrıntıları belli oldu! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün, kimler muaf olacak?

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşında sokağa çıkma yasağı detayları önem kazanıyor. Son yapılan Kabine Toplantısı ile birlikte alınan kararlar kamuoyuna duyurulmuş ve bu kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Öte yandan, yapılan bu açıklamanın ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağı detayları da belli oldu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları yayınlanan genelgeyle paylaşıldı. Bakanlığın genelgesinde yasak ile ilgili yapılan açıklamaya göre;
"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
KİMLER MUAF OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar, açık olacak yerler genelgede sıralandı. Kabine toplantısında alınan karar gereği 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları belli saatlerde açık olacak Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.
4 GÜNLÜK YASAKTA NERELER AÇIK OLACAK?
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.