Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili takvimi

Bu yılın bitmesine az bir zaman kala yılbaşı tatili takvimi sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Aynı zamanda; yılbaşı öncesi 31 Aralık günü ek mesai durumunun olup olmadığı da çalışan vatandaşların öncelikleri arasında bulunuyor. Bu sene önceki senelere göre biraz daha farklı geçecek olan yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatili takvimi!

YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ – YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili, 2021 yılında 31 Aralık Perşembe akşamı başlayıp, Cuma akşamı sona erecekti. Ancak Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması yasağı ile birlikte 31 Aralık tarihi de süreç içerisine dahil edildi. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yılbaşı tatili de otomatik olarak 31 Aralık saat 21.00'da başlayıp, 4 Aralık Pazartesi günü 05.00'da sona ermiş olacak.



İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;