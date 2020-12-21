Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün, kimler muaf olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ayrıntıları belli oldu!

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşında sokağa çıkma yasağı detayları önem kazanıyor. Son yapılan Kabine Toplantısı ile birlikte alınan kararlar kamuoyuna duyurulmuş ve bu kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Öte yandan, yapılan bu açıklamanın ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağı detayları da belli oldu. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları yayınlanan genelgeyle paylaşıldı. Bakanlığın genelgesinde yasak ile ilgili yapılan açıklamaya göre;

"Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerine yer verildi.