Yozgat Emniyeti’nden artan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle kötü niyetli kişilerin telefonla arayıp kendisini polis, savcı veya banka görevlisi gibi göstererek vatandaşları dolandırdığını dile getiren Esertürk, aynı zamanda ikinci el eşya satışı yapılan sosyal medya hesapları ve alışveriş sitelerinde ön ödeme (kaparo) yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Esertürk, dolandırıcıların önce güven kazandığını daha sonra da para çaldığını hatırlatarak lu uyarılarda bulundu:

"Kurbanlarla iletişim kurmak için her yolu denerler: Telefon, e-posta ve internet. Güveninizi kazanırlar ve sizi tuzağa düşürdüklerinde sizden para isterler; ardından da parayı alıp kaçarlar. Sizi tuzağa çekmek için kullandıkları senaryolar sürekli değişir. Fakat kendinizi en yaygın dolandırıcılık türleri hakkında bilgilerle donatarak kendinizi ve arkadaşlarınızı ve ailenizi koruyabilirsiniz."

YÖNTEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yozgat emniyetinden yapılan açıklamada internet üzerinden yapılan alışverişlerde gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi.

İşte o yöntemler:

Kaporalar- Ön Ödeme: Bir ürün veya hizmet için bir ön ücret ödemek üzere para göndermeniz istenir fakat ürün veya hizmeti alamazsınız.

Oltalama- Phishing: Dolandırıcıların rastgele kullanıcı hesaplarına e-mail veya sms gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türüdür. E-postalar, bilinen web sitelerinden veya kullanıcının bankasından, devlet kurumundan gönderilmiş gibi gözükür, Dolandırıcı daha önceden hazırladığı sahte linki tıklamanız ya da dosyayı indirmeniz istenerek zararlı yazılımların telefonunuza ya da bilgisayarınıza yerleşmesi sağlanır. Dolandırıcılar böylelikle kişisel ve finansal bilgilerinize erişebilirler.

İş fırsatları: Kabul edildiğiniz bir iş fırsatı için para göndermeniz istenir

Çekiliş / Ödül: Bir çekilişi/bahsi kazandığınıza ve ödülü almak için para göndermeniz gerektiğine dair sizi ikna edip değişik bahanelerle para talep ederler.

İnternet Alışverişi: İlandaki veya reklamdaki ürün ve görsel gerçeği yansıtmayabilir sahte ilanlara karşı duyarlı olun, değerinin altında kimse size ürün satmaz.

Sahte Çek: Bir çek alırsınız ve meşru görünen bir sebepten paranın bir kısmını geri göndermeniz istenir, fakat çek sahtedir.

Sosyal Mühendislik: Korku verici, heyecan duygunuzu tetikleyen, beklenen bir haber gibi görülen, felaket senaryoları, hediye, çekiliş ve benzeri birçok konu başlığı sosyal mühendislik saldırılarında kullanılmaktadır. Hedeflerinde bilinçsiz kullanıcılar vardır örneğin Japonya'da 11 Mart tarihinde gerçekleşen tsunami felaketinden dakikalar sonra sosyal mühendislik yapanlar sahte internet siteleri kurarak güncel haber arayan kullanıcıların sistemlerine eriştiler.