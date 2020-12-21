İngiltere'de corona virüsün mutasyona uğraması ve çok daha bulaşıcı bir hal almasının ardından yurtdışı uçuşlarının durdurulduğu bilgisi duyurulmuştu. Bu karar sonrası uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları vatandaşların mağdur edilmeyeceklerini ifade eden bir açıklama yapmıştı. Geçici süreliğine durdurulan uçuşlarla beraber ülke dışına çıkacak vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Yurtdışı uçuşlar durduruldu mu? Koronavirüs mutasyonu nedeniyle hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? İşte detaylar…

YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU MU? HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre; İngiltere'den gelen bir kişide kovid-19 virüsünün geçirdiği mutasyon sonucu bulaş hızının daha da artmış olduğunu ifade ederken bu açıklamaya karşın ülkemizde de tedbirler alındı. Yurt dışı uçuşlarının durdurulduğu bilgisi Bakan Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu…