2021 Dini günler takvimi: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2021 yılı dini günler takvimi yeni yıla az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Binlerce vatandaşın oruç tutup ibadet ettiği Ramazan ayı başlangıç tarihi bu bağlamda önem kazanırken mübarek üç aylarda kardeşlik, hoşgörü ve sabır ön planda olacak. Peki; Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Detaylar ise şu şekilde;