23 haftalık doğan Belinay, hayata tutundu!

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde 23 haftalık olarak doğan Belinay bebek, 160 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından annesiyle buluştu.

Ahmet-Hülya Çekici çiftinin dördüncü çocukları Belinay, 560 gram ağırlığında dünyaya geldi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN Hastanesi'nde 23 haftalıkken dünyaya gelen, yaşama şansı çok düşük olan Belinay bebek 160 günlük yoğun bakım mücadelesinden yaşam savaşını kazanarak çıktı.

GAÜN Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Belinay, Yenidoğan ekibinin özverisiyle hayata tutundu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Hekimi Doç. Dr. Muhittin Çelik, prematüre doğan bebeğe doğumhanede solunum desteği vermeye başladıklarını belirterek, "Erken doğacağını bildiğimiz için önceden hazırlık yapmıştık. Doğar doğmaz da akciğerini geliştiren bir ilaç verdik. Daha sonrasında yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda yaklaşık iki ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. İki aydan sonra yavaş yavaş solunum cihazını çıkarıp kendi solunumunu desteklemeye başladık. Bebeğimiz şu an yaklaşık olarak 2500 gram. Kalbinde damar açıklığı vardı. Kardiyoloji kliniği ile birlikte ilaç vererek o damar açıklığını kapattık. Gözünde ise; erken doğan bebeklerde çok sık görülen görme sorunu söz konusuydu. Bu konuyla ilgili de erken dönemde ilaç ve lazer tedavisi yapıldı. Şu an ise genel durumu gayet iyi. Göz, nöroloji, kalp ve yeni doğan tarafından takip ediliyor. Taburcu etmeden önce beyin ultrasonuna da baktık ve herhangi bir kanama olmadığını da gördük. Bu kadar küçük bir bebekte bunun olmaması çok önemli. Küçük ve erken doğan bir bebeğin aktivitesinin bu kadar canlı ve normale yakın olması bizi çok sevindirdi. Bebeğimizi takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Baba Ahmet Çekici ise, "Bebeğimiz; beş buçuk aylıkken dünyaya geldi. Yaşayacağına dair hiç ümidimiz yoktu. Allah'a çok şükür şu anda sağlığı çok iyi. 160 gün sonra bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok mutluyuz. Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne çok teşekkür ederim. Bebeğimiz onlarında sayesinde tekrar hayata döndü. Gerçekten mucize bir bebek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.