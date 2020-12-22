58 operasyonda 21 tutuklama

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Kocaeli'nde son bir haftada güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 14 Kasım ile 20 Kasım arasında 58 ayrı operasyon ve çalışma gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda 118 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca bu olaylara hakkında işlem yapılan 90 kişinin emniyet ve savcılıktan serbest kaldığı, 3 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest kaldığı ifade edildi. 21 kişinin tutuklandığı operasyon ve çalışmalara 3 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan adli işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

5 BİN 250 LİRA PARA

Öte yandan yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 841 gram Esrar, 58 gram Skunk, 8 gram Eroin,1 kilo 34 gram bonzai,307 gram Metamfetamin, 5 bin 840 cstasy ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerin üzerlerinde ve ikametlerinde 3 Tabanca,33 Fişek, 6 hassas terazi ile suçtan elde edildiği e değerlendirilen 5 bin 250 lira para ele geçirildi.