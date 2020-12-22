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63 yaşındaki şahıs ilaç kaçırırken yakalandı

Polisi, Erzurum-Erzincan istikametindeki bir otobüste uygulama yaptı. Uygulamada 63 yaşındaki bir şahsın valizinden etkisi bulunan ilaçlar ve tıbbi malzeme yakalandı.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:18 ABONE OL
63 yaşındaki şahıs uyuşturucu ilaç kaçırırken yakalandı

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yapılan çalışmada; durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, otobüsün bagaj kısmında 1 yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi. Kaçakçılık yapan 63 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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63 yaşındaki şahıs uyuşturucu ilaç kaçırırken yakalandı
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