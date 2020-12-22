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8 aylık bebek, yatağında ölü bulundu

'da 8 aylık isimli bebek, yatağında ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Kurumu morguna götürülürken polis, soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:31 ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Barış mahallesi 2903 sokaktaki Parlak Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Servis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansta müdahale ettikleri bebeğin, öldüğünü belirledi. Polis, Berk Atlas bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeklerini kaybeden Emrah- Zeynep Kabaoğlu'na yakınları destek verdi.

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8 aylık Berk Atlas bebek, yatağında ölü bulundu
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