80 parka 80 yeni nesil oyun grubu

Melikgazi Belediyesi parklarda vatandaşların hem hoşça vakit geçirmelere ve çocuklarını güvenli bir şekilde oynatmalarına imkân sağlayan yeni nesil oyun grupları aldı.

ÇOCUKLAR ENERJİLERİNİ YENİ OYUN GURUPLARINDA ATACAK

Oyun guruplarının parklara monte edilmeye başlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "80 günde 80 park projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu 80 park Melikgazi'de şuanda yapılmış parkların yüzde 20'sine tekabül ediyor.Toplam 400 bin metrekare yeşil alana sahip. 80 günde 80 park sözünü gerçekleştirmek, ilçemizi yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlkbahar ayında Melikgazi de parklar konuşulacak. Çocuklarımız bu parkları çok sevecek. Parklarımızı yeni nesil, modern ve eğlenceli oyun grupları ile daha nitelikli hale getiriyoruz. Çocukları sevindirmek bizleri mutlu ediyor. Oyun gruplarında yer alan tırmanmalı oyun grupları, halat salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kase, dönence, barfiks, gibi oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak. Yeni parklardaki amacımız çocuklarımızın düşünsel zekâlarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. İnşallah birçok mahallemizde parkları zamanla yeni nesil oyun gruplarıyla donatacağız." diye konuştu.