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Acılı annenin 8 aylık bebeği için gözyaşları!

’da 8 aylık erkek bebek evinde ölü bulundu, anne gözyaşlarına boğuldu. Anne , sabah uyandığında 8 aylık oğlu 'ın hareket etmediğini gördü. Anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:13 Son Güncelleme: 22.12.2020 13:27 ABONE OL
Acılı annenin 8 aylık bebeği için gözyaşları!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Kepez İlçesi Barış Mahallesi 2900 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareket etmediğini gördü. Anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğinin ölüm haberini alan anne Zeynep Kabaoğlu, gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Acılı annenin 8 aylık bebeği için gözyaşları!
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