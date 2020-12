Aile boyu koronavirüse yakalandılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Koronavirüs salgınından aile bireylerinin tamamı etkilenen Demirden ailesi yaşadıkları sıkıntılı süreci SABAH'a anlattı.

Eşi, kendisi, oğlu ve gelinlerinin 1 buçuk ay önce koronavirüs'e yakalandıkları belirten Anne Zehra Demirden yaşadıkları sürecin çok sıkıntılı geçtiğini belirterek şunları söyledi. ''biz aile olarak çok sıkıntı çektik salgın öyle bir şey bize öğretti ki Anne olarak eşinin evladının yani kimsenin kimseye bir faydası olmadığını bizlere gösterdi. Tedbirlere uymayan insanlarımız halen işin ciddiyetine varmış değil, dikkat ettiğimiz halde bizde yakalandık. Buradan insanlarımıza çağrıda bulunuyorum ne olursunuz maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyun Annenizi, babanızı, eşinizi ve çocuğunuzu yani sevdiklerinizi düşünerek hareket edin" dedi.

DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

İnsanların tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Anne Demirden, şunları kaydetti: "İnsanlarımızın işi olmadığı sürece dışarı çıkmamaya özen göstersin. Kısıtlamalara uysun, salgın sevdiklerinin canı kadar kıymetli değil ama tedbirler insanların elinde olan bir şey. Yine Allah'ın takdiri ama insanın başına gelmeyince anlamıyor tehlikenin farkını, düşte gör derler bizde düştük gördük Allah kimseye göstermesin, ben günlerce oksijen tüpünün yardımıyla nefes almaya çalışıyordum, insanımız sıkıntı yaşamasın istiyorum."

HASTANE DE GEREKENLER YAPILIYOR

Hastanelerde salgından dolayı yatan hastalar için gereken her türlü tedavinin yapıldığını söyleyen anne şöyle dedi: "Salgın başladığı günden bu güne kadar yetkililer her zaman tedbirleri açıklıyordu, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda ciddi uyarılar yapılıyordu, hastanede tedavi gören akrabalarımız için hastane çalışanları olmak üzere yetkililer elinden gelen her türlü fedakârlığı yapıyordu. Bu kış aylarında evlerimize kapandık daha dikkatli olmamız gerekiyor, aile olarak evde bile maske takmak zorunda kalıyoruz. İnsanlarımız dikkat ederse salgını daha erken atlatırız diye düşünüyorum."

SEVDİKLERİNİZE FAYDANIZ OLMUYOR

Koronavirüs'e yakalandığımızda çok sevdiğiniz anne ve babamıza bile destek olamadıklarını belirten Abdullah Demirden, "Yaklaşık 1 buçuk ay önce bu illete annem ve babam yakalandığında bizde test yaptırdık, benim ve eşimin de testi pozitif çıktı. Annem, babam, eşim ve 6 aylık çocuğumuzla birlikte karantinada kaldık. Allah'a çok şükür hepimiz koronavirüs'ü yendik. Yaşadıklarımız bize ders niteliğinde oldu, çok sevdiğimiz anne, babamız ve çocuğunuza dahi bir fayda sağlayamadık, yanlarında bile olmadık hepimiz ayrı ayrı odalarda bunları anlatmak çok zor, insanlarımızın vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını istiyoruz. İstanbul'daki abim bize yardıma bile gelemedi onlarda korona illetine ailece yakalandığı için onlarda karantina da kaldılar, Akrabalar abiniz kim olursa olsun yanınızda olamıyor yalnız başınıza illetle mücadele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BİZ İYİLEŞTİK SEVDİKLERİMİZE KAVUŞTUK

Sağlık çalışanlarının ailesine kavuşamadığını söyleyen Abdullah Demirden şunları söyledi: "Biz ailece korona illetinden kurtulup sevdiklerimize kavuştuk. Ama sağlık çalışanlarımız aylardır bizim için sevdiklerinden ayrı kalmış durumda onlar için daha çok zor bir durum. Allah onların yardımcısı olsun, insanlarımız kendi sevdiklerini düşünsünler. Sağlık çalışanlarının aylarca çocuğuna sarılmadığını düşünerek insanlarımızın daha dikkatli olması gerekir.