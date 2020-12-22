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Ailesinin her yerde aradığı adam, komşusunun garajında ölü bulundu

'nin Sarız İlçesi'nde otomobiliyle komşusunun garajına giren , aracında alkol aldıktan sonra sızdı. Sabaha kadar otomobilde kalan Akyol'u komşusu ölü halde buldu. Egzoz gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde durulan İsmail Akyol'un kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2020 23:52 ABONE OL
Ailesinin her yerde aradığı adam, komşusunun garajında ölü bulundu

Sarız'ın Dallıkavak Mahallesi'nde İsmail Akyol (61), 38 RU 866 plakalı otomobilini komşusunun garajına çekerek içerisinde alkol aldı. İddiaya göre araçta sızan İsmail Akyol sabaha kadar otomobilde kaldı. İsmail Akyol'u hareketsiz halde bulan komşusu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Isınmak için çalıştırdığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde durulan İsmail Akyol'un cesedi otopsi için Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akyol'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Ailesinin her yerde aradığı adam, komşusunun garajında ölü bulundu
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