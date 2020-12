Akçakale cezaevinde gerçeği arıtmayan tatbikat

Şanlıurfa Akçakale Açık Cezaevinde gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Akçakale İtfaiye Amirliği ekipleri açık cezaevinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, cezaevi bahçesinde küçük bir yangın çıkararak, nasıl müdahale edileceğini an be an göstererek çalışma yürüttü. Gerçekleşen tatbikatta yangına müdahale anı ve yangın anında neler yapılabileceği konusunda bilgi verilerek uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat sonrası Akçakale İtfaiye Amirliği ekipleri yaptıkları tatbikatla takdir topladı. Yangın tatbikatına jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri katılım gösterdi.