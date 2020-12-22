Akçakale kırsalındaki çadırlarda yaşayan 30 aileye yardım yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, Suriyeli sığınmacılara yardım eli uzattı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ve Kuveyt merkezli Hidayet Derneği'nin aracılığı ile kırsal Dorum Ali Damlalı Sokak'ta çadırlarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar için temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım gönderildi.

İçerisinde gıda kolisi, battaniye, kömür, hijyen seti ve maskelerin bulunduğu yardımlar Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, zabıta ekipleri ve dernek yöneticileri tarafından ailelere dağıtıldı. Yardımların devam edeceğini belirten dernek yetkilileri katkı ve yardımlarından dolayı Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

BAŞKAN YARDIMCISI ÇOKAN: HER YERE ULAŞACAĞIZ

Başkan Yardımcısı Çokan da; "Öncelikle Kuveyt hükümetine, Hidayet Derneği'nde bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ile beraber omuz omuza Akçakale kırsalında bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın yardımlarına yetiştiler. Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile inşallah yardımlara vesile olup her yere ulaşacağız" dedi.

Aileleri çadırlarında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Çokan taleplerini dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.