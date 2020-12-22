Son dakika haberi: Mahkemede isimler karıştı! Adaşının yerine ceza yatacak

Son Dakika Haberi… İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir evde 11 Mart 2015'te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. Dava dosyasına göre, polisler kaçak sigara satışı yapan Engin Darğın hakkında tutanak tuttu. Ancak tutanağa bu şahsın kimlik bilgilerinin yerine, hiç İzmir'de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan Mal Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan bir başka Engin Darğın'ın kimlik bilgilerini girdi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI!

Olayla ilgili olarak İzmirli Engin Darğın hakkında 'kaçakçılık' suçundan İzmir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Düzenlenen iddianamede, Yozgatlı Engin Darğın'ın nüfus kayıt bilgileri ve TC kimlik numarası yazılırken, adres olarak İzmirli Engin Darğın'ın bilgileri yer aldı. İzmirli Darğın, hakkında açılan davaya katılarak savunma bile yaptı. Yapılan yargılama sonucunda 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan İzmirli Darğın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi.